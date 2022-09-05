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Магазин мозаики ZETOGLASS в ВК

  • Мозаика европейского качества
    под заказ через 30 дней по испанским технологиям стильный дизайн

  • Мозаика для бассейна
    по испанским технологиям под заказ через 30 дней отгрузка в день оплаты чистое стекло без пластификаторов

  • Мозаика европейского качества
    по испанским технологиям под заказ через 30 дней отгрузка в день оплаты

  • Стеклянная плитка
    по испанским технологиям под заказ через 30 дней отгрузка в день оплаты

Нашли дешевле? Снизим цену!

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Каталог стеклянной мозаики на сетке

В наличии более 8000 кв. м. Отгрузка в день заказа. Модели по предзаказу доставляем за 1-1,5 месяца!
К сожалению, такой мозаики сейчас нет. Но мы можем изготовить на заказ в течение месяца.

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Услуги

Ведущие специалисты фабрики ZETOGLASS MOSAIC ежегодно повышают свою квалификацию и обмениваются опытом и технологиями со специалистами предприятий-партнеров Испании и Турции, которые занимают ведущие позиции в производственной отрасли мозаичной плитки. Вкупе с передовым европейским оборудованием это дает нам неоспоримое преимущество в удовлетворении желаний даже самого изысканного клиента.

Производство стеклянной мозаики под проект

Производство под проект

Быстрое изготовление в строгом соответствии с требованиями.

Укладка мозаики

Укладка

Отделка выбранной мозаикой вашего объекта.

УФ-печать на мозаике

УФ-печать

Печать любых изображений, картин, коллажей.

Разработка дизайна мозаики для отделки

Разработка дизайна

Создаем уникальные дизайны для вашего интерьера.

Блог

Бесплатная доставка плитки мозаики по всей России

ПЛИТКА МОЗАИКА ZETOGLASS С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ ПО ВСЕЙ РОССИИ
Отделка бассейна, как в 5-звездном отделе. С ZETOGLASS - легко!

ОТДЕЛКА БАССЕЙНА, КАК В 5-ЗВЕЗДОЧНОМ ОТЕЛЕ. С ZETOGLASS ЛЕГКО!
Тренды 2023 года в дизайне интерьера ванной комнаты

ТРЕНДЫ 2023 ГОДА В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА ВАННОЙ КОМНАТЫ
Вы можете сэкономить 10 тыс. руб. на отделке бассейна

ВЫ МОЖЕТЕ СЭКОНОМИТЬ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ОТДЕЛКЕ БАССЕЙНА?
Идеальная отделка для вашего дома в условиях повышенной влажности

ИДЕАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
Стеклянная мозаика для хамама

СТЕКЛЯННАЯ МОЗАИКА ДЛЯ ХАМАМА
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Клиенты о нас

Ваши пожелания и отзывы о нашей продукции и услугах вдохновляют нас на постоянное развитие и поиск новых идей.

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Татьяна Ермолаева

Дизайнер интерьеров

Отделали кухонный фартук мозаикой ZETOGLASS. По цвету и дизайну идеально вписалась в наш интерьер. Смотрится очень аккуратно и элегантно.

Михаил Лапин

Управляющий гостиницы

Заказывали мозаику для отделки ванных комнат в номерах. Получили приятную скидку. Заказ доставили очень быстро. Качеством довольны.

Даниил Суханов

Директор "АкваСтрой"

Работаем с ZETOGLASS уже больше двух лет. Своевременные поставки. Огромный выбор дизайнов. Индивидуальный подход.

Производим мозаику более 13 лет!

ZETOGLASS MOSAIC - красивая и качественная мозаика
не обязательно дорого!

Мы постоянно работаем над повышением качества нашей продукции, расширяем ассортимент, разрабатываем новый дизайн, привнося на рынок собственные идеи и перенимая опыт ведущих мировых производителей.
Нужна консультация? Закажите обратный звонок!

Результаты нашей работы в цифрах

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довольных клиентов

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уникальных дизайнов

Хотите что-то необычное? Сделаем!
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Приглашаем дилеров

Предлагаем сотрудничество на взаимовыгодных условиях. ZETOGLASS MOSAIC - это уникальное предложение максимально ориентированное на развитие партнерской сети среди компаний, занимающихся строительством бассейнов, декоративной отделкой помещений и продажей плитки и мозаики. Партнерство с нами даёт Вам неоспоримое преимущество перед предложениями конкурентов.

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Контакты

ZETOGLASS

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ZETOGLASS в Краснодаре

  • ООО "АВ-ГРУПП"

  • г. Краснодар, ул. Московская, 40/2 (магазин)

  • г. Краснодар, ул. Московская, 5 (склад)

  • +7 (961) 502-60-66

  • +7 (961) 535-58-28

+7 (966) 771-55-52