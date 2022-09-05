-
T-2215
3000 ₽ / кв. м
-
T-4614
2400 ₽ / кв. м
-
T-4651
2800 ₽ / кв. м
-
T-4652
2800 ₽ / кв. м
-
T-432
3450 ₽ / кв. м
-
T-277
3300 ₽ / кв. м
-
T-33
3900 ₽ / кв. м
-
T0-205L
5200 ₽ / кв. м
-
T-419-01
5200 ₽ / кв. м
-
T-422
5400 ₽ / кв. м
-
T-436
3450 ₽ / кв. м
-
TL-430-09
5200 ₽ / кв. м
-
TL-808
5200 ₽ / кв. м
-
TZ-0-2501L
4800 ₽ / кв. м
-
TZ-0-2803L
5200 ₽ / кв. м
-
TZ-0-492
6000 ₽ / кв. м
-
TZ-0-408
6000 ₽ / кв. м
-
TL-2560-11
5200 ₽ / кв. м
-
T-493-0
6800 ₽ / кв. м
-
T-492
6800 ₽ / кв. м
-
T-405-0L
4800 ₽ / кв. м
-
T-211L
4800 ₽ / кв. м
-
Отделка бассейна
Классическая голубая плитка меняет цвет воды в бассейне: придает ей серо-голубой оттенок.
Бассейн с отделкой в классическом голубом цвете. Чаша бассейна выложена стеклянной плиткой ZETOGLASS T-204.
-
T-209L
4800 ₽ / кв. м
-
T-208L
4800 ₽ / кв. м
-
T-205L
4800 ₽ / кв. м
-
T-469
5200 ₽ / кв. м
-
T-434
3300 ₽ / кв. м
-
T-402
3300 ₽ / кв. м
-
T-349
5500 ₽ / кв. м
-
T-339
5500 ₽ / кв. м
-
T-327
5500 ₽ / кв. м
-
T-300
5500 ₽ / кв. м
-
T-206
3300 ₽ / кв. м
-
T-202
5200 ₽ / кв. м
-
T-279
4800 ₽ / кв. м
-
T-818
4800 ₽ / кв. м
-
T-2216
4600 ₽ / кв. м
-
T-204L
4800 ₽ / кв. м
-
TL-299-08
5200 ₽ / кв. м
-
T-452
3450 ₽ / кв. м
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№122
6600 ₽ / кв. м
-
T-215
3450 ₽ / кв. м
-
T-2801
6600 ₽ / кв. м
-
T-2808
3300 ₽ / кв. м
-
T-299
3300 ₽ / кв. м
-
T-299-08
3450 ₽ / кв. м
-
T-460
5200 ₽ / кв. м
-
TZ-0
3600 ₽ / кв. м
-
T-205
3300 ₽ / кв. м
-
T-208
3300 ₽ / кв. м
-
T-208A
4900 ₽ / кв. м
-
TL-2560
4800 ₽ / кв. м
-
T-OA
4900 ₽ / кв. м
-
T-203 A
4900 ₽ / кв. м
-
TL-01
6200 ₽ / кв. м
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№30
6300 ₽ / кв. м
-
№35
3900 ₽ / кв. м
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№88
3900 ₽ / кв. м
-
№109
3900 ₽ / кв. м
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№110
3900 ₽ / кв. м
-
№111
5620 ₽ / кв. м
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№818
3900 ₽ / кв. м
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T-207-09A
5100 ₽ / кв. м
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T-201
4800 ₽ / кв. м
-
Отделка бассейна
Цвет плитки в бассейне с водой может искажаться за счет преломления света. Плитка T-203-11 придает воде в бассейне изумрудный оттенок.
Чаша бассейна выложена мозаикой ZETOGLASS T-203-11, микс из зелено-голубых чипов. На дне выложен логотип заказчика - латинская буква S из плитки ZETOGLASS TF, фосфорные чипы светятся в темноте и придают эффект волшебства бассейну после заката солнца.
-
T-203
3300 ₽ / кв. м
-
T-203-0
3300 ₽ / кв. м
-
T-203-0L
5200 ₽ / кв. м
-
T-209
3300 ₽ / кв. м
-
TL-209-11-0
5200 ₽ / кв. м
-
T-211A
4900 ₽ / кв. м
-
T-212
5200 ₽ / кв. м
-
T-221
3450 ₽ / кв. м
-
T-295
3450 ₽ / кв. м
-
T-295-0
3300 ₽ / кв. м
-
T-299-03-0L
4800 ₽ / кв. м
-
T-400
3300 ₽ / кв. м
-
Отделка бассейна
Мозаика меняет цвет воды в бассейне. Вот так выглядит бассейн с плиткой ZETOGLASS TL-203F в солнечную погоду.
Дно бассейна выложено плиткой TL-203F с вставками из фосфорных чипов. На дне выложен логотип заказчика - буквы FF из светящейся в темноте плитки ZETOGLASS TF.
-
T-401
5200 ₽ / кв. м
-
T-403A
5600 ₽ / кв. м
-
T-408-0
5100 ₽ / кв. м
-
T-416
4800 ₽ / кв. м
-
T-430
4500 ₽ / кв. м
-
T-433
3300 ₽ / кв. м
-
T-470-0
5200 ₽ / кв. м
-
T-476
5200 ₽ / кв. м
-
T-478
5200 ₽ / кв. м
-
T-479
5200 ₽ / кв. м
-
T-493
5200 ₽ / кв. м
-
T-2216-11
4600 ₽ / кв. м
-
T-2802
6200 ₽ / кв. м
-
T-2803
6200 ₽ / кв. м
-
TD
5900 ₽ / кв. м
-
TF-466
7800 ₽ / кв. м
-
TG
5800 ₽ / кв. м
-
TL-203
5200 ₽ / кв. м
-
TL-203-7
5200 ₽ / кв. м
-
TL-205
5200 ₽ / кв. м
-
TL-207-8
5200 ₽ / кв. м
-
TL-208
5200 ₽ / кв. м
-
TL-209-03-0L
5200 ₽ / кв. м
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T-209-08
3450 ₽ / кв. м
-
Отделка бассейна
Светло-серая плитка T-475 придает воде в бассейне оттенок цвета морской волны. Особенно красиво бассейн с такой мозаикой смотрится в солнечную погоду.
Бассейн с отделкой из стеклнной плитки ZETOGLASS T-475, микс из чипов светло-серых оттенков.
-
TL-209-99
5200 ₽ / кв. м
-
TL-211
5200 ₽ / кв. м
-
TL-2501
6600 ₽ / кв. м
-
TL-4920
6200 ₽ / кв. м
-
TSL-10
6000 ₽ / кв. м
-
TSL-15
6000 ₽ / кв. м
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TSL-207
6900 ₽ / кв. м
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TZ-409
5200 ₽ / кв. м
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TZSL-810
5200 ₽ / кв. м
-
TZSL-815
5200 ₽ / кв. м
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T-211
3300 ₽ / кв. м
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T-2801A
6200 ₽ / кв. м
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T-2808A
4900 ₽ / кв. м
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T-405
3300 ₽ / кв. м
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TL-475
5800 ₽ / кв. м