Мозаика с древних времен используется в качестве декоративной отделки помещений. С тех пор технология производства усовершенствовалась. Форму выпуска мозаики тоже модернизировали. Если раньше отделка поверхности мозаикой могла занимать недели и даже месяцы, поскольку мастер выкладывал по одному кусочку, то сейчас монтаж мозаики занимает буквально несколько дней: от подготовки и выравнивания поверхности и до конечного результата. Всё потому что мозаика сейчас изготавливается в листах: мелкие элементы – чипы (или тессеры) – соединены друг с другом в квадратные или прямоугольные полотна, а также в единые тематические мозаичные панно.

В качестве основания используются:

бумага;

сетка;

сцепка.

Производство

Традиции классического мозаичного производства уходят корнями в Испанию и Италию. Именно в этих странах задали планку высокого качества мозаики. Технологи и дизайнеры ZETOGLASS регулярно посещают отраслевые встречи с лидерами рынка, обмениваются опытом с коллегами. Все полученные знания мы вкладываем и адаптируем в коллекции мозаики ZETOGLASS.

В наших цехах работают квалифицированные ответственные и внимательный профессионалы своего дела. У нас стоит надежное качественное оборудование. Каждая партия проходит тщательный многоуровневый контроль качества. Благодаря всему этому мы полностью уверены, что качество мозаики ZETOGLASS нисколько не уступает импортным аналогам, а в чем-то даже и превосходит их.

Стеклянная мозаика

Для производства мозаики ZETOGLASS мы используем только чистое стекло без посторонних примесей пластика. Отсутствие пластика в стеклянной мозаике ZETOGLASS делает ее:

морозостойкой: подходит для облицовки уличных бассейнов, не трескается зимой при низких температурах;

теплоустойчивой: подходит для отделки кухни, зоны фартука над плитой, а также для полной отделки помещения хамама и сауны;

устойчивой к механическим воздействиям в течение всего времени эксплуатации;

устойчивой к загрязнениям и образованию грибка: стеклянная мозаика легко моется без специальных химических средств, достаточно тканевой салфетки и мыльного раствора.

Мы также стараемся, чтобы наша мозаика была доступна широкому кругу потребителей, поэтому в магазине мозаики ZETOGLASS каждый найдет для себя вариант по вкусу и бюджету.

Стеклянная мозаика ZETOGLASS – универсальна. Модели любой серии подходят для отделки любых помещений и водных объектов: от ванных комнат до фонтанов и общественных бассейнов.

Мозаика для бассейна

Мозаика ZETOGLASS украшает уже более сотни частных и общественных бассейнов в Сочи и Краснодарском крае. Нам доверяют лучшие спа и 5-звездочные отели региона, а также владельцы загородных домов с бассейнами и саунами.

Мозаика для бассейна ZETOGLASS:

безопасна при тактильном контакте: скругленные края не царапают кожи и приятны на ощупь;

защищает бетонную чашу бассейна от течи, поскольку не поглощает влагу;

не впитывает грязь и устойчива к образованию грибка, поскольку обладает непористой структурой;

морозоустойчива: не трескается и не отваливается зимой;

устойчива к УФ-лучам: не выцветает на солнце, сохраняет исходный цвет на протяжении долгих лет эксплуатации.

Мозаика для кухни

В кухне мозаика ZETOGLASS способна объединить дизайнерские элементы различных цветов и оттенков. А еще мозаику для кухни можно выбирать как под цвет столешницы, так и под цвет фасадов. Однотонные или цветные миксы гармонично впишутся в любой стиль кухонного интерьера: от минимализма до фьюжн.

Мозаика для кухни ZETOGLASS:

термостойкая;

отсутствие пор в чипах препятствует скоплению загрязнений;

практичная в эксплуатации и не требует особого ухода: для очистки поверхности просто воспользуйтесь мягкой тряпочкой, смоченной в мыльном растворе.

Мозаика для ванной

В ванной комнате стеклянную мозаику применяют для отделки самых разных поверхностей. Тут можно разойтись – и уложить мозаику на все поверхности: от пола до стен и даже потолка, а можно изысканно выделить отдельные зоны: фартук у раковины, обрамить зеркало, уложить в зоне ниш или на стену в зоне душа или ванной.

Интересное решение – выложить мозаикой ковер на полу, при этом использовать мозаику контрастных оттенков: центр ковра одним цветом, а обрамление по периметру – другим.

Мозаика для ванной – очень практичное решение. Во-первых, стекло не поглощает влагу, а значит, стены вашей ванной не будут требовать ремонта долгие годы. Во-вторых, поверхность из стеклянной мозаики очень легко мыть подручными средствами, не нужны никакие специальные чистящие жидкости.

Мозаичные панно и растяжки

Мозаичные панно – это тематические полотна из мозаики для декорирования стен и бассейнов. Они могут изображать какого-то отдельного персонажа или картину. Мозаичные панно очень популярны в оформлении детских бассейнов. Просто посмотрите на эти фото. От таких ярких бассейнов дети просто в восторге!

Мозаичные растяжки подобны обоям. Это градиентные полотна, то есть элементы мозаики собраны в такой последовательности, когда один цвет плавно переходит в другой. Их чаще всего используют для оформления стен в ванных комнатах, турецких банях (хамамах) и саунах.

Мозаика в Сочи

ZETOGLASS – одна из немногих компаний-производителей, которая имеет собственный брендовый магазин мозаики в Сочи. Мы стараемся поддерживать в наличие самые востребованные модели. На нашем складе всегда более 8000 квадратных метров мозаичной плитки. Также у нас можно приобрести сопутствующие инструменты и смеси для идеальной укладки мозаики.

Магазин мозаики

Фирменный магазин мозаики ZETOGLASS расположен в Сочи по адресу: ул. Краснодонская, 44. У нас есть парковка. Предварительно вы можете ознакомиться со всеми вариантами мозаики на нашем сайте в каталоге, а наличие уточнить по телефону. Мы также можем помочь с выбором модели дистанционно по WhatsApp, пришлем реальные фото мозаики с объектов. Вы сразу можете посмотреть, как выбранная модель мозаики выглядит «вживую».

Купить мозаику

При наличии необходимого количества понравившейся вам модели мозаики на складе, вы в тот же день подъезжаете, оплачиваете и забираете заказ. Если по какой-то причине приехать к нам никак, мы поможем организовать доставку до вашего дома или адреса в Сочи или другом населенном пункте в пределах Краснодарского края. Обычно отправляем мозаику транспортными компаниями или курьерской службой CDEK.

На заказы от 100 тыс. рублей предоставляем скидку 10% и бесплатно доставляем по Сочи.

Заказать мозаику

У нас есть редкие модели мозаики по предзаказу, а также вы можете заказать мозаику с индивидуальным дизайном. Мы при вас соберем уникальный микс и разместим ваш заказ на производстве. Срок изготовления и доставки мозаики на заказ – 1-1,5 месяца. Начинайте ремонт или строительство, а к моменту отделки мозаика уже будет у вас.

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