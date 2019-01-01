Ещё 4 тысячи лет тому назад в интерьерах храмов и дворцов встречались сюжеты из мозаики. Тогда это были «керамические гвозди», которые вбивались в стену. К примеру, усыпальница фараона Тутанхамона была покрыта мозаикой. К III веку до нашей эры античным людям становится доступно цветное стекло. Мозаичное украшение приобретает новые краски. И если раньше стеклянная мозаика была доступна только высшим слоям общества, то сегодня встретить её намного проще.

Мы ZETOGLASS, производители декоративных отделочных материалов, предлагаем различные варианты интерьерной стеклянной мозаики.

Виды стеклянной мозаики

Наша мозаика из эко-стекла – это уникальный материал, который используется для декорирования любых поверхностей вашего дома. Она поможет придать уюта и тепла, отобразить индивидуальность, привнести уникальность. Как? Разнообразием форм, цветов и простотой выкладки. И выбор будет сделан, исходя из ваших пожеланий.

Желание №1. Форма чипов

Мельчайшие детали мозаики – чипы – могут быть и квадратными, и круглыми, и прямоугольными, и многоугольными, со сторонами от 1 до 10 см. Для удобства мы собираем их в квадратные матрицы или плитки. Таким образом, на кухонном фартуке или стене в ванной комнате можно создать любой сюжет, узор или даже картину.

Желание №2. Основание

Чипы мозаики ZETOGLASS надежно скреплены на сетчатой основе. Они эластичны. Такие листы красиво ложатся на поверхности любой сложности. Будь то круглые чаши бассейнов или облицовка лежаков в банях.

Желание №3. Тип поверхности

«Блистать! Больше света! Яркость на 100%!» – будет кричать глянцевая поверхность мозаики. Матовая поверхность более спокойная. Она приглушит ваш интерьер. Однако сегодня в моде необычные сочетания. Смешанная стеклянная мозаика отлично подойдет для этого.

Желание №4. Цвета

Цветовая палитра стеклянной мозаики представлена в широком диапазоне – от монохромных (белый, черный, серый) до ярких оттенков (красный, синий, зеленый). Вы сможете собрать любую мозаичную композицию.

Желание №5. Производители и цены

Для вас была создана уникальная стеклянная мозаика. Она вбирает в себя только лучшее от европейских брендов и от нас. Мы работаем под любой запрос клиента. Поможем, подскажем и расскажем о преимуществах нашей мозаики. В ZETOGLASS вы получаете качественный продукт по доступной цене.

Стеклянная мозаика в интерьере

«А где использовать стеклянную мозаику?» – спросите вы.

«Везде!» – ответим мы.

Ванна, кухня, бассейн, настенные панно, мебель может стать предметом для декорирования. Мозаика ZETOGLASS сделана из стекла и совсем не поглощает воду. Поэтому смело облицовывайте чаши бассейнов, хамамы, ванные и туалетные комнаты. Поверхность нашего стекла износостойкая. Благодаря чему на кухонных фартуках не останется царапин от посуды и трещин от воздействия высоких температур. Кстати изображения, наносимые на внутреннюю сторону чипа, сохранят свой первоначальный цвет в любом интерьере.

Таким образом, мы предлагаем стеклянную мозаику со следующими свойствами:

влагонепроницаемость;

прочность;

износостойкость;

термостойкость;

разнообразие форм и цветов.

Раскроем эти качества на примерах использования мозаики из эко-стекла в разных интерьерах.

Стеклянная мозаика для ванной (хамама)

Здесь всегда влажно. Мозаика ZETOGLASS подойдет.

Во-первых, вы сможете облицевать самые сложные поверхности. В турецких банях – сводные потолки, лежаки, перетекающие в пол; в ванных – стены. Во-вторых, такая мозаика прослужит долго с правильным уходом за ней. Наши материалы не потрескаются под воздействием высокой влажности и температуры. В-третьих, тактильный контакт. Благодаря идеально ровной поверхности без зацепок и царапин вам приятно будет лежать, ходить, облокачиваться на поверхности. В-четвертых, а какое разнообразие дизайнов – вы даже представить себе не можете.

Стеклянная мозаика для кухни

Здесь всегда уютно и тепло. Мозаика ZETOGLASS подойдет.

Кухня – это место для праздничных застолий, семейных ужинов, да и просто место отдыха. Это сердце вашего дома. Вам хочется, чтобы оно было одновременно уютным и праздничным.

Стеклянную мозаику чаще всего используют на кухонном фартуке. И не зря. Такой материал выдерживает воздействие высоких температур. С формами и цветами тоже стоит поэкспериментировать. Глянец – для яркости, матовые поверхности – для спокойствия, смешанная – для всего и сразу.

Кстати, ухаживать за такой мозаикой тоже очень просто – достаточно влажной мыльной салфетки.

Стеклянная мозаика для бассейна

Здесь кругом вода. Мозаика ZETOGLASS подойдет.

Вода камень точит, или же вода мозаику разрушит. Не в вашем случае. Мозаика ZETOGLASS изготовлена из стекла, значит вода не сможет проникнуть в её структуру. А толщина чипов, которая составляет 4,5 мм, противостоит механическим воздействиям. Мозаика не разрушится от случаных бытовых инцидентов, когда по неосторожности мы можем на нее что-то уронить или чем-то задеть.

Наш материал также устойчив к химическим средствам, которые используются в бассейнах.

В бассейнах, как и в ванных комнатах, важна тактильная составляющая материала. Наша отделка приятна на ощупь. Приятны и цветовые решения, которые мы вам предлагаем.

Производство стеклянной мозаики

Нам важно обеспечить вас мозаикой премиум-качества. Поэтому в производстве мы используем идеи лучших европейских брендов и привносим свои. Так, например, для прочности вместо рекомендуемых 4 мм, изготавливаются чипы толщиной 4,5 мм. Мы стараемся сделать поверхность мозаики идеально гладкой, чтобы вам было приятно её трогать, легко ухаживать и любоваться интерьерами долгие годы.

Вы также можете у нас заказать любой дизайн для своего интерьера, который мы воплотим в жизнь, а также поможем с инструментами и затиркой для правильной отделки.

Где купить стеклянную мозаику

Наш фирменный магазин ZETOGLASS находится в Сочи. Вы сможете выбрать из широкого ассортимента то, что вам нужно. А при заказе от 100 тыс. рублей вы получаете бесплатную доставку по Сочи и скидку 10%.

Стеклянную мозаику ZETOGLASS также можно заказать на OZON с бесплатной доставкой по всей России или на Яндекс.Маркете с самовывозом в Сочи. Приходите, выбирайте, покупайте!